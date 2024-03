Mosca | in guerra a causa dell' Occidente

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di venerdì 22 marzo 2024) 11.17 La Russia "è inperché la partecipazione occidentale trasforma un'operazione militare speciale in una". Così il portavoce del Cremlino Peskov in un'intervista a Argumenty i Fakty citata dalla Tass. "Non dichiareremo noi quella in Ucraina come una. Ma de facto è diventata unadopo che l'collettivo ha aumentato il suo coinvolgimento di partecipante con Kiev. Tutti dovrebbero capirlo".non accetterà ai confini uno Stato "con l'intenzione documentata di sottrarre la Crimea".