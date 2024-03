Mosca | attentato alla sala concerti Incendio in corso

(Di venerdì 22 marzo 2024) Unha devastato unada. Il bilancio al momento è di 15 morti ed oltre 30 feriti ma potrebbe aggravarsi nelle prossime ore. Incerta la matrice. Si sa solo che ad agire sono stati uomini armati in mimentica.

Almeno tre uomini in mimetica hanno aperto il fuoco all’interno della sala concerti Crocus City Hall di Mosca . Lo riferisce Ria Novosti secondo cui nell’edificio è poi scoppiato un incendio. Il ... (ilfattoquotidiano)

È di almeno 12 morti e 35 feriti il bilancio di una sparatoria al Crocus City Hall, la più grande sala di concerti a Mosca , dove tre uomini armati e in mimetica sono entrati e hanno iniziato a ... (liberoquotidiano)

attentato Mosca nella sala da concerto Crocus City Hall: almeno 12 morti e 35 feriti. A fare fuoco tre uomini in mimetica. Inviate le teste di cuio - Le Squadre speciali di reazione rapida russa (Sobr) e le Unità speciali mobili della polizia (Omon) di Mosca sono state allertate e inviate al Crocus City Hall dove è avvenuto l'attacco armato. Lo ...ilgazzettino

