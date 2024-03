Mosca | arrestato un presunto attentatore | sarebbero cinque gli uomini armati coinvolti

Vasily Dubkov, l'avvocato che ha accompagnato la madre di Alexei Navalny nella prigione nell'Artico e all'obitorio di Salekhard per recuperare il suo corpo (otto giorni dopo l'annuncio della sua ... (iltempo)

Uno studente russo dell'Università Statale di Mosca è stato condannato a dieci giorni di carcere per aver chiamato la sua rete Wi-Fi "Slava Ukraini" ("Gloria all'Ucraina"), il grido di battaglia ... (fanpage)

Attentato a Mosca, esplosioni nell'edificio e tetto in fiamme: cosa sta succendendo a Crocus City Hall - I vigili del fuoco hanno evacuano quasi 100 persone dal Crocus City Hall di Mosca attaccato da un commando armato questa sera. Lo riferisce il ministero delle Emergenze russo, aggiungendo che sono in ...leggo

Attentato a Mosca, il monito dell'ambasciata Usa dell'8 marzo: «Rischio attentati, evitare grandi raduni, compresi concerti» - Era l'8 marzo scorso quando dagli Usa era arrivato l'avvertimento: su Mosca aleggiava il rischio attentati. Le minacce alla sicurezza di Mosca, secondo l'ambasciata statuniteste, ...ilmessaggero

Attacco a Mosca, sparatoria in una sala da concerto: 'Almeno 40 morti e 100 feriti' - C'è stata anche un'esplosione nell'edificio, tetto in fiamme: rischia di crollare. Mosca invia le teste di cuoio sul luogo dell'attacco. In un video si vedono 4 assalitori e persone che cercano riparo ...ansa