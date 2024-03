Mosca | alzata allerta negli aeroporti

(Di venerdì 22 marzo 2024) 19.50 Le misure di sicurezzadisono state rafforzate dopo l' attacco armato contro la sala da concerto Crocus City Hall che ha provocato un numero imprecisato di vittime e di feriti. Sul posto sono affluite circa 70 ambulanze. Dall'edificio in fiamme i soccorritori sono riusciti a evacuare circa 100persone. L'attacco è stato portato a segno con armi automatiche ed esplosivi da un gruppo di uomini in tuta mimetica. Il ministero degli Esteri russo ha parlato di "attacco terroristico".

