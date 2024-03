Mosca | 40 morti e 100 feriti per un’esplosione con sparatoria in sala concerto Gli Usa | “Kiev non c’entra” Tajani | “Orribile”

Leggi tutta la notizia su firenzepost

(Di venerdì 22 marzo 2024) Per Ria Novosti, almeno tre persone in mimetica hanno aperto il fuoco. In un video postato da Novaya Gazeta Europa si vedono gli assalitori - almeno quattro - che avanzano e sparano su alcune persone che cercano di ripararsi in un angolo poco fuori dall'ingresso, in un centro commerciale, e poi entrano L'articolo proviene da Firenze Post.