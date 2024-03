Morto travolto dallo scavo mentre lavora | lascia due figli Le indagini e il sequestro

(Di venerdì 22 marzo 2024) Lucca, 22 marzo 2024 –due, una bambina di due anni e un bambino di cinque Luca Giannecchini, 51 anni, l’operaio che èper il crollo di una porzione di terra all’interno di unoa Lucca. E’ accaduto nella mattina di giovedì 21 marzo. Una tragedia chesotto choc la provincia di Lucca, l’ennesima tragedia sul lavoro che segna la Toscana. L’uomo èsoffocato. La terra lo ha sepoltoera dentro loe non ha avuto scampo, nonostante un collega che era vicino a lui e che è rimasto imprigionato dalla cintola in giù abbia cercato di liberarlo senza riuscirci. Quando l’uomo è stato raggiunto era già. La terra che gli si è riversata addosso non gli hato modo di ...

