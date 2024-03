Morto l’imprenditore Claudio Gamba | ingegnere che amava lo sport

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 22 marzo 2024) Pesaro, 23 marzo 2024 – Quando la vita fa il giro di boa nel giro di pochi giorni: èieri. Cedimento improvviso dopo che aveva combattuto per 15 anni una malattia che non perdona., 78 anni, padre di tre figli, Luca, Davide e Claudia. Lascia la moglie Irma ed i fratelli Enrico, Giuliana e Cesare. Laureato in ingegneria, dopo aver lavorato per pochi anni a Milano è tornato a Pesaro per affiancare alla guida dell’impresa di famiglia, le Manifatture Gambe, una delle più antiche della Provincia, il fratello Cesare. Una responsabilità che da qualche anno aveva demandato al figlio Luca. "Dentro l’azienda lo chino– ricorda il fratello Cesare –. Era un personaggio molto schivo ed anche un uomo molto autonomo e riservato. Poi un grande appassionato ...