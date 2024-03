(Di venerdì 22 marzo 2024) Una catena di errori da parte deglima anche di tutti idelche intervennero a gennaio 2023 a Chiavari (Genova) per provare a salvare Andrea Demattei. Lo studente di 14 anni era rimasto incastrato con la suanel fiume Entella durante una sessione di allenamento ed era poidue giorni dopo al Gaslini per i danni causati dalla grave ipotermia. La procura ha chiuso le indagini e ha iscritto nel registro degli11 persone. Si tratta dei duedella Shock Wave sport, la società sportiva a cui era iscritto il ragazzino, e novedel: dal caporeparto e funzionario della centrale operativa del comando di Genova, al caporeparto della squadra deidel ...

Giovane Morto in canoa, indagati due istruttori e 9 vigili del fuoco - I vigili del fuoco di Chiavari intervenuti prima dei sommozzatori poi arrivati dalla Spezia, hanno sempre riferito di avere fatto il possibile affermando che per estrarre in meno tempo il ragazzo dall

Il giovane canoista Andrea Demattei morì nell'Entella, undici indagati, nove sono Vigili del Fuoco: "Ritardi ed errori nei soccorsi" - La Procura ha chiuso le indagini sulla tragedia dello studente 14enne. Accusati di omicidio colposo anche due istruttori della scuola di canoa