Morto a 25 anni durante il Tso a Napoli | Tribunale riapre il caso | “Trattamento non autorizzato”

È morto all'età di 57 anni António Pacheco , ex centrocampista della Reggiana e bandiera del Benfica . Lutto nel calcio portoghese.Continua a leggere (fanpage)

L’Operaio di 52 anni Luca Giannecchini è morto in seguito a un incidente sul lavoro avvenuto in un cantiere a Lucca: indagini sulla dinamica in corso (notizie.virgilio)