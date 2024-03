Morte di Andrea Purgatori | disposta una nuova perizia sul corpo

(Di venerdì 22 marzo 2024) del giornalista scomparso lo scorso luglio Il Tribunale di Roma ha disposto unasuldi, il giornalista e scrittore scomparso il 19 luglio 2023. L’esame autoptico, eseguito il 21 luglio, non ha infatti chiarito le cause del decesso, avvenuto all’età di 70 anni. L’inchiesta, aperta per omicidio colposo, vede al momento iscritti quattro medici: il radiologo Gianfranco Gualdi, il suo assistente Claudio Di Biasi, la dottoressa Maria Chiara Colaiacomo e il cardiologo Guido Laudani. Lanell’ambito di un incidente probatorio, sarà eseguita, entro 90 giorni, da un collegio di esperti nominati dal giudice. L’obiettivo è quello di accertare le cause del decesso e di eventuali responsabilità mediche. Nell’atto in cui la Procura ha chiesto ...

