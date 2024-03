Moreno Maresi si dimette dalla giunta di Rimini | entrerà nel cda di Ieg

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 22 marzo 2024), 22 marzo 2024 - Dopo due anni e mezzo di mandato c'è il primo rimpasto per laguidata da Jamil Sadegholvaad. Lascia, che da assessore aveva le deleghe allo sport e ai rapporti con le società partecipate: al suo posto entra Michele Lari, consigliere della lista civica Jamil -rinata (la stessa di). Il sindaco ha indicatocome nuovo membro del consiglio di amministrazione di Ieg: l'assemblea dei soci si riunirà il 29 aprile per votare il nuovo cda. E oggiha deciso dirsi da assessore, visto l'impegno che lo attende in Fiera. "Ringrazioper il lavoro svolto da assessore in questi oltre due anni, un lavoro caratterizzato da grande impegno e da ...