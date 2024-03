Monza | scontri fuori dallo stadio prima della partita | Daspo per 14 tifosi del Genoa

Per fortuna tutto si è risolto in breve tempo e senza conseguenze particolarmente gravi grazie alla presenza delle forze dell'ordine (ilgiornale)

Dominio e rabbia: Toro-Monza è un treno per l’Europa - Nel 2023 i granata hanno subito gravi torti arbitrali in entrambe le sfide. Nei trenta precedenti i brianzoli sono riusciti a vincere soltanto una volta ...tuttosport

Incidente stradale con ribaltamento: caos a Vimercate, soccorso anche un bambino - Un incidente stradale è avvenuto ieri sera a Vimercate, precisamente in via Torri Bianche, intorno alle 22:30.mbnews

Volata Champions, il borsino delle 6 squadre che lottano per il quarto (e quinto) posto - Sei squadre, dal Bologna alla Lazio, sono in lotta per contendersi uno o due posti per la prossima Champions: il punto club per club e cosa riserva il calendario ...sport.virgilio