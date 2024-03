Montemerano | un cambio di gestione per “La Vecchia dispensa” dopo cinquant’anni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 22 marzo 2024), 22 marzo 2024 – Chi si trova a percorrere in questi giorni il centro storico di, in Maremma, avrà notato la porta – temporaneamente – chiusa delladi Ettore Ponticelli, da anni punto di riferimento per gli amanti del buon cibo. Situata in corso Italia o, come dicono i montemeranesi, in “piazza”, venne aperta da Anacleto Ponticelli, nonno di Ettore, negli anni Quaranta del Novecento. Era il negozio di alimentari del paese, con prodotti che all’epoca venivano venduti rigorosamente sfusi. Ettore subentra nel 1973 quando,aver trascorso alcuni anni a Roma, decide coraggiosamente di fare ritorno ae cominciare a lavorare nella bottega di famiglia, scoprendo di avere un vero e proprio talento per il commercio. Il negozio ...