Mondiali curling femminile 2024 | l’Italia supera 7-6 la Turchia e blinda il secondo posto

(Di venerdì 22 marzo 2024) Vittoria numero nove per, che nella partita valevole per la diciassettesima sessione del round robin deglidi, in corso di svolgimento a Sydney, nella nuova Scozia (Canada), ha piegato lacon il punteggio di 7-6. Successo sofferto ma molto prezioso per Stefania Constantini, Angela Romei, Giulia Zardini Lacedelli, Elena Mathis (con Marta Lo Deserto riserva), che al ritorno sul ghiaccio dopo la vittoria contro la Norvegia hanno ottenuto un altro risultato di spicco. Le azzurre consolidano infatti la seconda posizione della classifica, con un bilancio di 9-1 alle spalle del solo Canada (ancora imbattuto) e sono già certe dell’accesso alla fase finale.FEMMINILI, IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ...

tutti i risultati e la classifica dei Mondiali di curling femminile 2024 , in programma dal 16 al 24 marzo a Sydney, nella provincia della Nuova Scozia in Canada. Le migliori tredici squadre del ... (sportface)

LIVE – Italia-Svizzera: girone Mondiali curling femminile 2024 in DIRETTA - La diretta testuale di Italia-Svizzera, partita del round robin dei Mondiali 2024 di curling femminile: punteggio e aggiornamenti live ...sportface

LIVE Italia-Svizzera, Mondiali curling femminile 2024 in DIRETTA: in palio l’accesso diretto in semifinale! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Amici ed amiche di OA Sport, buongiorno e benvenuti/e alla DIRETTA LIVE di Italia-Svizzera, match valido per l'undicesimo incontro del round robin dei Mondial ...oasport

LIVE Italia-Turchia 7-6, Mondiali curling femminile 2024 in DIRETTA: nono successo delle azzurre! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-NORVEGIA DI curling DALLE 13.00 02:03 Termina qui la nostra DIRETTA LIVE testuale di Italia-Turchia. Grazie per aver seguito l'event ...oasport