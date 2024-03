Mondiali 2030 | in Marocco uno stadio da 115 000 posti

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 22 marzo 2024) Accelerano i preparativi per idi calcio delche si svolgeranno in, Portogallo e Spagna, con il paese africano che ha annunciato l’aggiudicazione del progetto per il nuovodi Casablanca. Il “Grande Stade” avrà una capienza di 115.000e sarà la seconda struttura per ospitare eventi sportivi più grande al mondo. Il primo posto è occupato dallo“Primo Maggio” della Corea del Nord con 160.000. Il progetto degli studi di architettura “Oualalou + Choi e Populous” è ispirato all’estetica dei tipici eventi di convivialità marocchina noti come “moussem” e cerca di creare un impianto che ben si sposa con la cultura e le tipiche linee delle strutture marocchine. A breve il via ai preparativi per l’inizio dei lavori su un’area di 100 ...