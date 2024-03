Modello ADI-Com 2024 | chi deve inviarlo e istruzioni

Leggi tutta la notizia su leggioggi

(Di venerdì 22 marzo 2024) In presenza di alcune variazioni nel nucleo dei beneficiari dell’ADI sitrasmettere all’Inps ilADI-Com.A decorrere dal 1° gennaioè in vigore l’Assegno di Inclusione ADI, come strumento di contrasto ai fenomeni di povertà, fragilità ed esclusione sociale, introdotto dal Decreto legge 4 maggio 2023 numero 48.Previa domanda all’INPS, l’ADI spetta al ricorrere di una serie di requisiti economico-patrimoniali, di residenza e cittadinanza, oltre che riguardanti il godimento di beni durevoli, la non sottoposizione a misure cautelari, di prevenzione e, infine, l’assenza di condanne definitive.Dal momento che l’ADI comporta, accanto alla partecipazione a percorsi di inserimento sociale, di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro, l’erogazione di un apposito beneficio economico, diventa ...