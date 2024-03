Mirko si presenta in diretta senza camicia | Alfonso gliene passa una e lo manda a cambiarsi

La Vis Pesaro prende l’aereo senza Valdifiori: “Servono punti chiunque giochi” - SERIE C - Sabato a Sassari con la Torres vicecapolista, il centrocampista è squalificato ma detta la via maestra “Non dobbiamo pensare agli avversari, né al calendario. Inutile stilare tabelle di marc ...youtvrs

Orvieto, premiato il campione di kickboxing Mirko Gori in forza alla penitenziaria: ha bloccato l'ingresso di un cellulare in carcere - ORVIETO - «Eravamo in pieno covid e non c’erano macchinari adatti a scongiurare la presenza di telefonini in carcere». Mirko Gori, campione mondiale di Kickboxing K-1 XFC, ...ilmessaggero

Bellaria Igea Marina è “Forever BIM”: parte la stagione di eventi 2024 - Il videoclip è presente sul canale Youtube di Bellaria Igea Marina e sulle ... della città coinvolte ed un grazie alla preziosa disponibilità e simpatia di Mirko Casadei.» Anche il Sindaco Filippo ...chiamamicitta