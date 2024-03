Minturno Piano Integrato di Attività ed Organizzazione | il sindaco Stefanelli illustra le finalità

Leggi tutta la notizia su temporeale.info

(Di venerdì 22 marzo 2024)– Uno strumento in grado di attuare in concreto le politiche sul personale varate dal comune dinegli ultimi due mesi con l’intento di rafforzare la struttura organizzativa dell’ente “in un’ottica futura e duratura”. IldiGerardonon utilizza altri mezzi termini per presentare alcune linee guida del “Piao”, ilL'articolo Temporeale Quotidiano.