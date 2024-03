Minacciano studente per rapinarlo del cellulare e aggrediscono 50enne | arrestati due ospiti di un centro per minori

(Di venerdì 22 marzo 2024) Pavia, 22 marzo 2024 – Prima hanno costretto un 14enne a consegnare loro un telefonoe pochi euro che aveva nel portafogli. Poi hanno buttato a terra un uomo di 50 anni per derubarlo. Nella nottata, i carabinieri della stazione di Pavia insieme a quelli del Nucleo operativo e radiomobile hanno tratto in arresto un 16enne e un 19enne, che aveva dichiarato di essere minorenne, entrambi tunisini già noti alle forze dell'ordine, per due rapine avvenute nel pomeriggio di ieri nella zona di piazza della Minerva. In particolare, i giovanissimi,in unperdel capoluogo, hanno dapprima avvicinato unoin via Folla di Sotto, costringendolo sotto minaccia a consegnare il telefono e i soldi che aveva. Pochi istanti dopo, hanno aggredito fisicamente un ...

