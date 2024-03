Minaccia e ferisce la moglie con coltelli davanti ai figlioletti | 44enne condannato a Como

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 22 marzo 2024), 22 marzo 2024 – Una condanna per dieci anni di maltrattamenti nei confronti della, quando era sotto l’effetto di shaboo, una potentissima anfetamina. All’uomo, un filippino di 44 anni residente a, la Questura ha revocato il permesso di soggiorno, e ieri è stato espulso in esecuzione di un provvedimento del prefetto, con il rimpatrio nel Pese d’origine. In Italia dal 2010, aveva rimediato una condanna a 2 anni e 4 mesi di reclusione per maltrattamenti in famiglia ai danni della, dal 2010 al 2021. In più occasioni sotto l’effetto della droga, di cui faceva abitualmente uso, hato e picchiato la, ferendola anche conda cucina, in presenza dei figli minori. Preso atto della condanna, e istruita la pratica di revoca del ...