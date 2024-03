Mimmo Jodice | per la prima volta in mostra a Firenze le immagini del fotografo napoletano

(Di venerdì 22 marzo 2024) Ottanta opere fotografiche, realizzate tra il 1964 e il 2011, per ripercorrere i temi più importanti dell’attività artistica di, nelladedicata al. E’ quanto propone la rassegna ‘. Senza tempo’ a villa Bardini, dal 24 marzo al 14 luglio, a cura di Roberto Koch. L’espozione, promossa da Fondazione Cre Intesa Sanpaolo in collaborazione con Fondazione Parchi monumentali Bardini e Peyron, è la seconda tappa del progetto ‘La grande fotografia italiana’ di Gallerie d’Italia dedicata ai grandi fotografi del Novecento. Laè suddivisa in sezioni ed espone, tra le altre, ledella sequenza di volti ...

Nastro dell’anno per il Documentario a Mario Martone , autore che con curiosità e passione ha firmato nel 2023 il racconto affettuosamente inedito di Laggiù qualcuno mi ama, dedicato a Massimo ... (ildenaro)

Le foto di Mimmo Jodice per la prima volta in mostra a Firenze - Ottanta opere fotografiche, realizzate tra il 1964 e il 2011, per ripercorrere i temi più importanti dell'attività artistica di Mimmo Jodice, nella prima mostra a Firenze dedicata al fotografo ...ansa

A Villa Bardini in mostra le opere di Mimmo Jodice - Le opere fotografiche senza tempo del Maestro napoletano Mimmo Jodice sono per la prima volta in mostra a Firenze, a Villa Bardini. Dal 24 marzo all’14 ...gonews

Domenico Starnone, Il vecchio al mare: il balcone della vecchiaia che dà un senso alla vita - Che cosa sarà mai quella figurina dai contorni d'oro, «minuscolo vivo capriccio di fil di rame», non un corpo, non una piroetta di polvere, non un guizzo di luce ma ...ilmattino