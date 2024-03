Mimmo Jodice | opere senza tempo a Villa Bardini

(Di venerdì 22 marzo 2024) Firenze, 22 marzo 2024 - Fuori orario. Scavalcare lo spazio e il, abbandonare la logica del consumo, contemplare l'infinito: tutto questo - e molto altro - nelle ottantadella retrospettiva dedicata ache per la prima voltaporta a Firenze dal 24 marzo al 14 luglio. La mostra curata da Roberto Koch e promossa da Fondazione Cassa di Risparmio e Intesa Sanpaolo è la seconda tappa - dopo quella fortunata su Lisetta Carmi - del progetto "La grande fotografia italiana" realizzato da Gallerie d'Italia in collaborazione con la Fondazione Parchi Monumentalie Peyron. "Si tratta di un'occasione speciale perché proprio il 24 marzo il maestro spegnerà la sua novantesima candelina - sottolineano i presidenti delle fondazioni Bernabò ...

