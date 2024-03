Milano | sgominata “la banda delle spaccate” in centro | sette arresti VIDEO

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 22 marzo 2024) Pubblicato il 22 Marzo, 2024 Nelle immagini si vede chiaramente come agivano. Forzavano le porte di accesso e poi strisciavano dentro, letteralmente, muovendosi anche a quattro zampe, come ratti. Sono i responsabili dei furti che hanno angosciato ristoratori e gestori di negozi di abbigliamento neldi. Sono 7 i criminali milanesi finalmente smascherati e arrestati dalla polizia coordinata dalla Procura. In carcere sei uomini tra i 46 e i 57 anni e una donna di 47, accusati16che hanno danneggiato e permesso di fare razzia tra marzo e novembre 2023. Grazie alle telecamere disorveglianza sono stati incastrati i ladri che agivano con un modus operandi consolidato: arrivavano nei pressi del locali in bici o con monopattini, forzavano le porte d’ingresso, ...