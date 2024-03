Milan | trasferta complicata contro la Fiorentina | Bennacer e Leao attesi a inizio settimana

Bologna-Salernitana, per Colantuono possibile ritorno alla difesa a tre - Sono giorni intensi per Stefano Colantuono, giorni durante i quali il neo allenatore della Salernitana sta provando a rivitalizzare la squadra e a comprendere meglio quale sia il modulo da usare nel..ilmattino

Italia U20 vittoriosa nell'Elite League, Bollini: "Successo di gruppo non scontato" - Italia U20 reduce dal pareggio con la Romania. Di seguito le parole di Bollini: "I ragazzi meritano questa vittoria - le parole di Bollini riportate sul sito della FIGC -. Chiudere questo ...tuttojuve

Serie A, si salvi chi può/ Lotta per non retrocedere: Salernitana out, Frosinone in caduta (22 marzo 2024) - Serie A, si salvi chi può: le otto squadre in piena lotta per non retrocedere e il loro calendario. Tutto quello che c'è da sapere sulla salvezza.ilsussidiario