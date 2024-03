Milan | rossoneri in campo con la Primavera | il report dell’allenamento

Infortunio Maignan, c’è la notizia dell’ultim’ora: i dettagli - Dopo il fastidio accusato durante l'ultimo match di campionato contro il Verona, arrivano novità sulle condizioni di Maignan.spaziomilan

Leao porta Gyokeres al Milan Il siparietto sospetto a fine partita… - Gyokeres è uno dei possibili obiettivi del Milan per la prossima estate. Leao potrebbe spingere l’arrivo dell’attaccante svedese in rossonero Il Milan nel prossimo mercato si è posto l’obiettivo di r ...notiziemilan

Sesko Milan, rossoneri già al lavoro col Lipsia! Cosa filtra in vista di giugno - Sesko Milan, rossoneri già al lavoro col Lipsia! Cosa filtra in vista di giugno: le ultime sul futuro dello sloveno L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha rivelato preziosi aggiornamenti per ...milannews24