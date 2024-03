Milan | Rafael Leao brilla anche nel Portogallo | grande gol contro la Svezia

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di venerdì 22 marzo 2024) Tra i giocatori delimpegnati con le nazionali c’è, che ieri ha segnato nella vittoria delcon laIn questa sosta per gli impegni delle nazionali ci sono molti giocatori delimpegnati in giro per il mondo. Tra questi c’è ovviamente, che è stato chiamato dal. Ieri la nazionale guidata da Roberto Martinez ha sfidato lain amichevole, vincendo con un netto 5-2. Il numero 10 delè partito titolare nella formazione del, nel tridente d’attacco formato da lui, Goncalo Ramos e Bernardo Silva. L’attaccante rossonero ha avuto il merito di segnare il gol del vantaggio dei lusitani, ...