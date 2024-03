Milan | Pulisic e Musah non lasciano il segno in nazionale

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di venerdì 22 marzo 2024) Vittoria con il brivido per gli Stati Uniti contro la Giamaica: la partita dei giocatori delChristiane YunusBene ma non benissimo, questo potrebbe essere il riassunto della prestazione dinella partita tra Stati Uniti e Giamaica, valida per le semifinale di Concacaf Nations League. Ad Arlington in Texas i padroni di casa sono riusciti a vincere soltanto ai tempi supplementari, dopo essere stati in svantaggio per tutti i primi 90 minuti di gioco. A decidere la partita è stato Haji Wright, mentre i due giocatori delnon sono riusciti a convincere a pieno.è rimasto in campo per tutta la partita: 120 minuti di qualità ma anche parecchia stanchezza. L’attaccante delha infatti battuto il calcio ...