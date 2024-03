Milan | Leao che gol col Portogallo La gioia sui social | FOTO

(Di venerdì 22 marzo 2024) Rafael, attaccante del, non smette di stupire: prodezza all'incrocio con il suosuiper Rafa

Il video del gol di Rafa Leao in Portogallo-Svezia , amichevole di stasera a Guimaraes. Ad aprire le danze è proprio l’attaccante del Milan , che riesce a calciare all’angolino con potenza e ... (sportface)

Rafael Leao , attaccante del Milan , non smette di stupire: prodezza all'incrocio con il suo Portogallo . Ecco il video (pianetamilan)

Milan da Champions Maignan è sacrificabile - Dalle cessioni di De Ketelaere, Saelemaekers e Krunic, il club rossonero può trovare le risorse per acquistare il centravanti. Ma serviranno altri investimenti per affrontare la nuova versione della C ...tuttosport

Nazionali, lo score di chi ha giocato ieri: Leao brilla (e segna), 120 minuti per Pulisic - Si riporta di seguito lo score dei calciatori del Milan impegnati ieri con le rispettive nazionali: Rafael Leão (Portogallo) Portogallo 5-2 Svezia: giovedì 21 marzo ore ...milannews

Leao vince e convince: Vinicius nel mirino - Dopo un inizio di stagione poco esaltante, sia dal punto di vista dei numeri che delle prestazioni, Rafael Leao è tornato a vincere e convincere, dimostrando di avere capacità tecniche fuori dal ...footballnews24