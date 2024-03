Milan | Kjaer vuole rimanere ma…

Tutti pazzi per Di Gregorio: tra Inter e Juve ora irrompe anche il Milan - Il portiere del Monza pronto al grande salto: vale 20 milioni. Galliani nega trattative, ma ora arrivano anche i rossoneri se parte Maignan ...tuttosport

Milan, Di Gregorio è il primo candidato per il post Maignan | Le ultime - Nell'edizione di Tuttosport che è uscita in edicola questa mattina, si parla del futuro di Mike Maignan che potrebbe essere ceduto in estate. Il Milan non ha intenzione di vendere il portiere, ma a fr ...sportpaper

Rinnovo Kjaer, il centrale danese vuole rimanere ma il club vuole puntare sui giovani: confronto con Ibrahimovic a Milanello - Rinnovo Kjaer, il centrale danese vuole rimanere ma il club vuole puntare sui giovani: confronto con Ibrahimovic a Milanello Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, il futuro di Simon Kjaer nel pros ...milannews24