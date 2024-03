Milan | Kjaer | “Inchiesta? Non so cosa ci sia di vero o di falso | ma …”

Simon Kjaer , difensore del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito all'ipotesi del ritiro e all' Inchiesta sul club rossonero (pianetamilan)

Dopo Ibra, via anche Kjaer e Giroud (forse): quali senatori per il nuovo Milan - C'è stato un momento, non troppo tempo fa, nel quale uno dei motivi di attrito tra alcuni dirigenti (che ora non ci sono più) e la proprietà riguardava le caratteristiche anagrafiche che avrebbero ...gazzetta

Kjaer: 'Al Milan sono nel posto in cui voglio essere, rinnovo ora o dopo non cambia. Ho rifiutato l'Arabia' - Il difensore danese del Milan Simon Kjaer ha parlato al portale bold.dk dal ritiro della sua Nazionale. Queste le dichiarazioni del centrale classe 1989: "Rinnovo Pe.calciomercato

Kjaer via dal Milan Due nomi in pole per sostituirlo: sarà testa a testa fino all’ultimo - Kjaer via dal Milan Due nomi in pole per sostituirlo: sarà testa a testa fino all’ultimo. TUTTI gli aggiornamenti Il futuro di Simon Kjaer sembra ormai tracciato: il difensore danese non dovrebbe rin ...milannews24