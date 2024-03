Milan in Nazionale – Pulisic e Musah che fatica | vittoria ai supplementari

Vittoria con il brivido per gli Stati Uniti contro la Giamaica: la partita dei giocatori del Milan Christian Pulisic e Yunus Musah Bene ma non benissimo, questo potrebbe essere il riassunto della ... (dailymilan)

La migliore stagione di sempre, al momento, non basta a Loftus-Cheek per convincere il ct Southgate a convocarlo per la Nazionale inglese. E... (calciomercato)