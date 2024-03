Milan in Nazionale – Pulisic al cardiopalma Gol e gioia per Leao Jovic…

Vittoria con il brivido per gli Stati Uniti contro la Giamaica: la partita dei giocatori del Milan Christian Pulisic e Yunus Musah Bene ma non benissimo, questo potrebbe essere il riassunto della ... (dailymilan)

Che fatica ! Per Pulisic 120 minuti in campo mentre Musah si ferma a 64 minuti. Gli USA vincono solo al supplementare contro la Jamaica (pianetamilan)

Acerbi, Europa League, Sinner e Ferrari: le ultimissime - Oltre che su Sky e DAZN, quindi, sarà visibile in chiaro il derby tutto italiano fra Roma e Milan, sia l'andata che il ritorno. Quanto sport italiano a Miami in questi giorni, dalla Nazionale di ...corrieredellosport

Nazionali Milan, Maignan è partito insieme alla squadra: cosa filtra sulle condizioni del portiere rossonero in vista di Francia-Germania - A testimoniarlo sono le immagini pubblicate sui social dal profilo della Nazionale francese. Inoltre, il portiere rossonero è tornato ad allenarsi normalmente e quindi dovrebbe essere recuperato per ...milannews24

Robinho arrestato in Brasile, ricorso respinto: l'ex Milan dovrà scontare 9 anni di carcere per stupro. «Cella singola per evitare violenze» - Per Robinho si aprono le porte di un carcere brasiliano. L'ex calciatore della Nazionale e del Milan, Robson de Sousa, è stato arrestato dalla polizia federale dopo che il giudice della Corte suprema ...leggo