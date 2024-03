Michelle Hunziker e Alessandro Carollo già in crisi? Le sue parole

Leggi tutta la notizia su velvetgossip

(Di venerdì 22 marzo 2024)torna di nuovo sotto i riflettori della cronaca rosa. La conduttrice, infatti, ha da poco iniziato una storia con, dopo la separazione da Tomaso Trussardi. Eppure, qualcosa sembra non procedere per il verso giusto con l’osteopata dei vip. Ecco come vanno le cose tra di loro. La vita sentimentale dista proseguendo anche dopo la fine del secondo matrimonio. Nonostante in questo periodo anche la sua vita lavorativa sia piena di impegni, la conduttrice riesce a ritagliarsi anche qualche momento per stare insieme alla sua dolce metà,. Eppure, tra i due sembra che qualcosa non vada come previsto. La situazione sentimentale di, foto ...