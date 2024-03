Michel Gondry sta preparando un musical con Pharrell Williams | Da' Vine Joy Randolph nel cast?

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di venerdì 22 marzo 2024) Il regista di Se mi lasci ti cancello,, starebbe lavorando a uncon protagonisti Da'Joye Kelvin Harrison Jr. Kelvin Harrison Jr. (Waves) è stato scelto come protagonista di un nuovo film della Universal, ancora senza titolo, del regista(Se mi lasci ti cancello) e del produttore(Hidden Figures), secondo quanto riferito da più fonti. La vincintrice del Premio Oscar 2024 Da'Joy(The Holdovers) sarebbe in trattative per entrare a far parte del. La Universal ha rifiutato di commentare. Si dice che il film sia unsull'adolescenza, ambientato nel 1977 a Virginia Beach, che si ...