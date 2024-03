Meteo | le previsioni per Pasqua e Pasquetta | temperature in aumento | in arrivo aria calda dall’Africa

Meteo Roma per oggi? Quali sono le previsioni Meteo che suggeriscono dagli esperti del settore? Ecco che cosa è previsto sul Meteo nella Capitale. Controlliamo come sempre i dati Meteo tramite ... (italiasera)

Non promettono niente di buono le previsioni meteo per la giornata di venerdì 22 marzo, al punto che potrebbe non giocarsi neppure un punto al Masters 1000 di Miami. E’ infatti prevista pioggia per ... (sportface)