Mercurio oltre i limiti | richiamato pesce spada in tranci Il Ministero | “Non mangiatelo”

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 22 marzo 2024) Il 22 marzo 2024, sul sito deldella Salute è apparso il richiamo di due lotti di trance diirregolari per rischio chimico. Ilè commercializzato da DIMAR srl e prodotto da Congelados Maravilla a Pontevedra, Spagna. Le trance delin questione sono vendute sfuse. La sede dello stabilimento è Puerto pesquero de lonja grandes peces y bajura, Ofic.15, 36202 Vigo, Pontevedra, Spagna e la data di scadenza è il 01/06/2026. Ma quali sono i lotti irregolari?Leggi anche: Biscotti Oreo ritirati dal mercato: trovati pezzi di plastica all’interno I lotti ritirati I lotti ritirati sono i seguenti: 23505-4237/lotto interno 23099777, 23508-4237/lotto interno 23099937 per vendita sfusa, con data di scadenza 01/06/2026. In via cautelativa, l’azienda ...