Mercato Napoli | l’esperto rivela | “Sudakov? Un altro nome è più vicino” | c’è l’indizio

(Di venerdì 22 marzo 2024) Nuovi aggiornamenti dicirca il, con le parole delche suggeriscono ad un possibile colpo azzurro a centrocampo. La serata di giovedì 21 marzo è stata ampiamente caratterizzata dallo spettacolo dei match delle Nazionali, che hanno visto scendere in campo parecchi calciatori del. Fra questi, Di Lorenzo con l’Italia oltre che Cajuste con la Svezia, fino ad arrivare a Zielinski con la sua Polonia. In particolare, il centrocampista è anche riuscito a trovare la via del gol grazie a un colpo di testa nel 5-1 contro l’Estonia, che ha visto entrare a tabellino anche Szymanski. Obiettivo targatoproprio in ottica post-Zielinski, il centrocampista del Fenerbahce è stato dipinto in orbita azzurra daldi. Le ...

Il pari contro l’Inter, la sosta senza Calzona, il caso Juan Jesus e il calcio mercato al centro della sesta puntata della seconda stagione di ‘Legends – Ci vediamo a Napoli’ : ospiti in studio gli ex ... (2anews)

Continuano i duelli di mercato fra Napoli e Juve ntus, con le parole che sembrerebbero premiare i bianconeri nel doppio confronto per gli obiettivi. La pausa per le Nazionali ha portato alla città di ... (spazionapoli)

Napoli, De Laurentiis scarica il flop: addio scontatissimo - Il Napoli, in questa pausa per le nazionali, sta già facendo un bilancio sulla rosa e ci sarà un addio importante nelle prossime settimane.ultimecalcionapoli

Via libera da Barcellona: sta per sbarcare in Serie A - Xavi (LaPresse) – CalcioMercato.it Proprio con la formazione azzurra potrebbe andare presto in scena un interessante incrocio di Mercato. Il club di Aurelio ... utile all’interno di un club come il ...calciomercato

Caro affitti, allarme dei single: «Il canone di un bilocale è insostenibile». Da Milano a Napoli, ecco quali sono i costi - È possibile vivere nelle grandi città da single Da Milano a Napoli, passando per Roma fino a Palermo. Trovare un appartamento in cui vivere da soli, senza divedere le spese con ...corriereadriatico