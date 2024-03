Meloni | bene Consiglio Ue su agricoltura

(Di venerdì 22 marzo 2024) 15.25 Sull'è "importante il riferimento alla proroga agli aiuti di Stato, entrato nelle conclusioni grazie al nostro impulso.Un importantissimo passo avanti". Così il presidente delGiorgiaal termine deleuropeo a Bruxelles. Sulla difesa europea, aggiunge, "resta il nodo delle risorse: sono favorevole a rafforzarla ma dobbiamo fare i conti con le risorse a disposizione". Gli auguri di Orban a Putin? "Non li condivido". E puntualizza: nessun "clima di guerra" al summit Ue.

Formigli inca*** nero. Il regista Paolo Virzì , ospite in studio a Piazza Pulita su La 7 gli gioca un tiro mancino. “Ti sorprenderò e ti scandalizzerò”. E tesse un elogio della premier Meloni ... (secoloditalia)

Sull' agricoltura "siamo partiti con un testo che aveva già il nostro via libera con misure concrete, in tema di semplificazione delle politiche agricole e di comune lotta alla concorrenza; per noi è ... (quotidiano)

Meloni: confusione su preparazione guerra, non è in conclusioni - Bruxelles, 22 mar. (askanews) - Sul clima di guerra con la necessità di 'preparare' i cittadini c'è stato un malinteso, l'Ue non si sta preparando alla guerra. Lo ha detto la presidente del Consiglio ...libero

UE, Meloni: NON MI APPASSIONA DIBATTITO SU CANDIDATI MA “PER FARE COSA” - Roma, 22 mar – “E’ un dibattito che non mi appassiona, sono di quel tipo di politici che aspettano come votano gli italiani prima di decidere chi debba fare cosa: ci sono dei candidati, gli europei ...9colonne

Ue: Meloni, 'bene avvio negoziati per adesione Bosnia' - Bruxelles, 22 mar. (Adnkronos) - "Era un dibattito abbastanza complesso" ma "grazie alle conclusioni di questo Consiglio europeo, Sarajevo potrà cominciare il percorso" di adesione all'Unione europea ...lagazzettadelmezzogiorno