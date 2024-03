Meloni | Non condivido auguri di Orban a Putin

A Castiglion Fiorentino cresce l’impegno per l’ambiente e per l’economia circolare - Il rifiuto non come un problema ma come una risorsa. Castiglion Fiorentino, primo comune della Toscana, in collaborazione con Sei Toscana, attiva l’Ecoscambio o ...www3.saturnonotizie

Lavoro: Foti, 'strumentale attacco Landini a governo' - Roma, 22 mar. (Adnkronos) - "E’ paradossale che all’indomani dalla diffusione dei dati dell’osservatorio Inps sul precariato che ha certificato un saldo positivo dei rapporti di lavoro per il 2023 e, ...lanuovasardegna

Ucraina, Meloni "Dal Consiglio Europeo passi avanti" - BRUXELLES (BELGIO) - "Noi continuiamo a fare tutti gli sforzi possibili, anche questo Consiglio Europeo delle risposte le dà, l'accordo sull'European Peace Facility non era facile, ma in ogni Consigli ...laprovinciacr