Meloni e Draghi | la strana coppia della politica europea Cerno | “Occhio all' asse italiano”

Mercoledì davanti alla buvette di Montecitorio, mentre nell'aula si svolge il dibattito alla vigilia del Consiglio europeo, il ministro per i rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, fa il punto ... (iltempo)

La foto a tre della scorsa settimana tra Emmanuel Macron, Olaf Scholz e Donald Tusk, insieme per annunciare un’intesa per accelerare la fornitura di armi all’Ucraina, ha mostrato in maniera evidente ... (linkiesta)