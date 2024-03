Meloni allontana venti guerra Ricuce con Macron dopo tensioni

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 22 marzo 2024) Bruxelles, 22 mar. (askanews) –la proposta di Emmanueldi inviare soldati in Ucraina, ma anche le dichiarazioni dei vertici Ue sullain atto, quello che si è chiuso oggi a Bruxelles era stato da alcuni definito un “Consiglio di”. Complice anche un passaggio della bozza di conclusioni in cui, nel paragrafo relativo a sicurezza e difesa, si evidenziava la necessità di una “potenziata e coordinata preparazione militare e civile e una gestione strategica delle crisi in un panorama di minacce in evoluzione”. Lo stesso Viktor Orban, questa mattina, aveva parlato di una “atmosfera di”., però, al termine dei lavori getta acqua sul fuoco. Il ‘clima di’, assicura, “non è quello che ho visto. Certo siamo in un conflitto e ...