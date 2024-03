Meloni al Consiglio europeo tra Gaza e sostegno a Ucraina | resta il nodo della difesa comune

Giorgia Meloni al l’Europa Building di Bruxelles per il Consiglio europeo richiama i leader intorno al tavolo a un protagonismo europeo nella crisi in Medio Oriente. In occasione della sessione di ... (secoloditalia)

AGI - Minimizzare sull'alleato 'scomodo' Matteo Salvini che compare per pochi minuti in Aula per poi lasciare vuota la sedia. E ironizzare verso le opposizioni, in particolare il Partito ... (agi)