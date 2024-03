Medicina | contro il colesterolo alto disponibile in Italia un nuovo monoclonale

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 22 marzo 2024) Èinilalirocumab in somministrazione mensile (300 mg), anticorpoanti PCSK9 che riduce in maniera rapida e intensiva, fino al 66%, i livelli diLDL nei pazienti a rischio cardiovascolare molto. Ildosaggio di alirocumab, oltre a consentire una sola somministrazione mensile, si presenta in un auto-iniettore di ultima generazione che permette al paziente di autosomministrarsi in tutta semplicità la terapia a domicilio. Alirocumab mensile rappresenta un ulteriore passo avanti per la gestione dell’ipercolesterolemia: ilLDL è infatti riconosciuto come un fattore causale delle oltre 18,6 milioni di vittime per patologie cardiovascolari nel mondo e che nel nostro Paese fanno registrare ...