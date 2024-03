Mediaset | Nessuna trattativa con Amadeus

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 22 marzo 2024) Tutti pazzi perche, con il successo di Sanremo e gli ottimi risultati di 'Affari tuoì e 'I Soliti Ignoti', è l'uomo più corteggiato del momento. Il suo contratto con la Rai scadrà ad agosto (e non il 30 giugno) ma c'è già chi lo vede altrove, considerati anche i suoi ripetuti no ad un nuovo festival e alla voglia di mettersi in gioco con nuove sfide. Ma sulle voci di un corteggiamento da parte del Biscione arriva una presa di posizione chiara. "conipotesi di Sanremo targatoné presente, né futura". È quanto si apprende da fontiin merito alla notizia che sta circolando in rete di unain corso tra l'azienda di Cologno Monzese ee di un piano per portare ...