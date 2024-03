Mbda | numeri record nel 2023 | ricavi oltre il miliardo Soccodato | Copertura aerea in Europa su tutti gli strati

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 22 marzo 2024) Conferenza stampa a Roma perItalia, l’azienda che fa parte del gruppo multinazionale leader mondiale nel settore dei sistemi missilistici, con al centro i “” dele le prospettive per il 2024. L’ad Giovannisi è soffermato nel corso della sua relazione sulle attività delle tre sedi italiane (Roma, Bacoli e La Spezia), descrivendo il balzo in avanti degli ordini a2,3 miliardi, rispetto a 1,179 miliardi del 2022, con un portafoglio ordini a 4,5 miliardi ea 1,032 miliardi (1,025 l’anno precedente). “è in grado di rispondere ad ogni forma di minaccia missilistica, con una capacità di difesamultistrato, flessibile e integrabile con altri sistemi di difesa”, ha sottolineato ...