Mbappé | «Le Olimpiadi a Parigi sono speciali | vorrei esserci» Il Real Madrid ha già detto no

(Di venerdì 22 marzo 2024) La Francia affronterà la Germania questo sabato a Lione. Un amichevole utile per preparare il prossimo Europeo. Nella conferenza stampa prima della partita era presente anche Kylian. Ovviamente la curiosità è tutta sul suo futuro e sul suo eventuale approdo al: «Il giorno in cui avrò qualcosa da annunciare, verrò a dirlo» Il giocatore del Psg ovviamente non si è sbilanciato sul suo futuro. Dall’inizio della conferenza ha ripetuto di non avere nulla di nuovo da dire: «Non ho annunciato nulla, perché non avevo nulla da annunciare. Finché non l’ho fatto, significa che non ho nulla da annunciare. Quando arriveranno gli Europei mi concentrerò sulla Francia. Penso che per allora sarà tutto risolto. Ioconcentrato sulla Nazionale. ». Il suo stato di forma: «Mi sento bene in ...