Matteo Berrettini | la rivelazione dopo il malore in campo | “Ho avuto un virus | ora è tutto fuori”

Matteo Berrettini ha avuto un piccolo mancamento quando si trovava al servizio nel corso del match contro Andy Murray. L’azzurro ha barcollato quando aveva la racchetta in mano, si è tenuto in piedi ... (oasport)

Pietrangeli su Matteo Berrettini: "Due anni fa mi rivelò che voleva smettere" - Gli ultimi giorni non sono stati semplici per Matteo Berrettini. L'azzurro è uscito al primo turno del Miami Open contro Andy Murray e oltre alla sconfitta ha fatto notizia il suo malore durante il ...tennisworlditalia

ATP Miami: Berrettini dà tutto e quasi sviene, che paura. La spunta Murray - Matteo Berrettini barcolla vittima di un piccolo malore. Si riprende con gli integratori e continua a lottare, ma si arrende dopo quasi tre ore a Andy Murray ...ubitennis

Miami, Berrettini spiega le cause del malore: ecco quando tornerò in campo (VIDEO) - Miami, Berrettini rassicura: ecco come sto, ci vediamo in Marocco (VIDEO). Il romano ha voluto aggiornare sul suo stato di salute.tennisfever