Mattarella con i giovani di Ostia | “La mafia è una zavorra ma voi siete il futuro”

(Di venerdì 22 marzo 2024) ROMA – Nella Giornata nazionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, il presidente della Repubblica, Sergio, sceglie di stare insieme ai ragazzi, ai docenti e agli operatori del Punto Luce delle Arti di Save The Children a. Qui, lo spazio “ad alta intensità educativa”, è nato nel 2019 nella zona diPonente, per contribuire alla trasformazione di un quartiere svantaggiato, dove è forte la morsa della criminalità, offrendo ai bambini e agli adolescenti maggiori opportunità. E sono loro ad accogliere il capo dello Stato, a mostrargli gli spazi dove tutti i giorni si svolgono laboratori di fumetto, di artigianato, di aiuto compiti: “Questo quartiere è bellissimo perché civoi”, li incoraggia, dopo aver ascoltato le storie, le ...