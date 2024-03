Matt Hardy fa luce sulla sua presenza a Raw | “Non era programmato | mia moglie voleva solo salutare un’amica”

(Di venerdì 22 marzo 2024)è stato avvistato tra il pubblico durante la puntata di questa settimana di Monday Night Raw, intrattenendosi coi fan anche dopo la fine della puntata. Ovviamente tutto ciò ha fatto infiammare le voci secondo le quali il ritorno in WWE dei fratellisia alle porte, precisamente a WrestleMania.una serata di coppia Durante un episodio di Extreme Life of, proprio l’ex campione ECW ha rivelato il motivo della suaa Raw questa settimana: “Io e miasiamo usciti,io e lei senza figli, cosa che cerchiamo di fare una, forse due volte a settimana. Abbiamo mangiato a Raleigh, ed è stata contattata da una sua amica che lavora in un centro benessere a Raleigh. Raleigh è a pochi ...

