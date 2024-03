Masters 1000 di Miami | Sinner-Vavassorri | il derby azzurro al secondo turno

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 22 marzo 2024), 22 marzo 2024 –-Vavassori.tricolore oggi, venerdì 22 marzo 2024, neldell’Atpdi. Dopo la sconfitta contro Carlos Alcaraz una settimana a Indian Wells, l’atoatesino torna in campo e il suo primo avversario nel torneo della Florida è un italiano, numero 148 al mondo, proveniente dalle qualificazioni.: “Sono cresciuto ma come persona sono lo stesso, risultati non mi cambiano” “Indipendentemente dai risultati, sono cresciuto come persona e come giocatore, ma come persona sono sempre lo stesso e non saranno i risultati a cambiare le cose”, ha dettoalla vigilia dell’esordio alOpen. “E’ normale, fai esperienze nuove. Io sono ...